Logo sorgt bei vielen Linzern für Fragezeichen

„Linz verändert sich. L_nz schafft Raum. Linz schafft Spaces, Bühnen und Underscores. Kurz gesagt, L_nz schafft Raum. Raum für Kreativität, Innovation, Digitalisierung, Lebensqualität, Respekt, Technologie, Natur und Kultur“ – so wird das neue visuelle Erscheinungsbild im Rahmen der Linzer Markenstrategie von deren Machern beschrieben. Und auch SP-Stadtchef Klaus Luger frohlockt: „Linz hat nicht nur ein hochmodernes Logo erarbeitet, die gut durchdachte Idee dahinter ist der eigentliche Wert.“ Suboptimal nur, wenn diesen nicht jeder erkennt. Denn während Tourismusdirektor Georg Steiner über den modernisierten städtischen Auftritt meint: „Man kann darauf aufbauen, es kommt nun darauf an, was man daraus macht. Wir waren damals die Einzigen, die den Slogan ,Linz verändert‘ übernommen haben und prüfen nun auch, wie sich das neue Logo mit unserer CI verbinden lässt“, gehen die „Krone“-Leser mit dem 75.000 Euro teuren Neo-Erscheinungsbild der Stadt weit härter ins Gericht.