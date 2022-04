Neues Financial Fair Play reduziert Kaderkosten

Nach langen Diskussionen hat die UEFA ihre umstrittenen Regeln zum Financial Fair Play (FFP) reformiert und hofft auf mehr ökonomische Stabilität und Vernunft bei den Fußball-Clubs. „Dieses Reglement wird uns dabei helfen, den Fußball zu schützen und ihn gegen mögliche künftige Schocks zu wappnen. Gleichzeitig werden vernünftige Investitionen gefördert und eine nachhaltigere Zukunft des Fußballs angestrebt“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin am Donnerstag in Nyon.