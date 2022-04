„Empire“ St. Martin feiert 22 Jahre Nachtleben

Nach den fulminanten Opening Wochenenden ist das empire St.Martin wieder vollständig im nach(t)leben angekommen. Nach zwei verrückten und turbulenten Jahren ist es nun auch wieder an der Zeit einen Geburtstag zu feiern, denn immerhin ist der Disco Dinosaurier an der B127 bei St.Martin im Mühlkreis mittlerweile bereits 22 Jahre alt. Am Freitag 8. April wird daher die legendäre empire Jahresfeier zelebriert.