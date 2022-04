Das wars mit Gas: Wo Wien Abwärme zum Heizen nutzt

Politische Unsicherheit, die Abhängigkeit von Kriegstreibern und nicht zuletzt Spekulationen treiben die Energiepreise nach oben, und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Doch wie sollen die Wiener in Zukunft heizen, wenn die Gas- und Ölpreise durch die Decke gehen? Schon jetzt gibt es in Wien interessante Ansätze, wie zumindest einige Hunderttausend Haushalte unabhängig davon mit Wärme versorgt werden können. Die Stadt setzt auf Abwasser oder Schnitten.