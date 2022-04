Für Knett ruft nach Schock die „Königsklasse“

Mit Musikstöpseln in den Ohren bekam er beim Verlassen seiner Wohnung im Golden Tower in Isfahan (Iran) den Schock-Moment am eigenen Leib schmerzhaft zu spüren: „Ich wollte nur zum Supermarkt gehen, plötzlich wurde ich von einem Mopedfahrer, der auf den Gehsteig fuhr, angefahren. Er entschuldigte sich auch, doch hier überrascht mich so ein Vorfall einfach nicht, weil es auf den Straßen keine Regeln gibt“, ärgert sich Christopher Knett.