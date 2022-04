Rallye-Asse sammelten 10.000 Euro für kleine Lara

„Intensive Zeit“

„Da ich Anfang März auch noch Corona hatte, war’s vor allem körperlich eine sehr intensive Zeit“, so der Mauthausener. Dennoch stand es für ihn nie zur Diskussion, dass er an seinem einzigen freien Wochenende auch noch für den guten Zweck Gas gab. Unter der Regie von Jakob Keferböck „chauffierten“ Wagner und sieben weitere Piloten in Lasberg PS-Fans für eine Spende. Gesammelt wurde für die kleine Lara (4), die mit einer schweren Beeinträchtigung in Folge eines Gendefekts (Crouzon Syndrom) geboren wurde.