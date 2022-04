Noch immer landet Gentechnik auf unseren Tellern

„Wir können uns - abgesehen von Biofleisch - nie sicher sein, ob wir mit dem Schnitzel auf dem Teller nicht doch indirekt gentechnisch verändertes Soja aus Übersee konsumieren. Denn vor allem aus Brasilien kommen jährlich Hunderttausende Tonnen an manipuliertem Futtermitteln in die Tröge unserer Tiere. Und für diese Anbauflächen geht immer neuer Regenwald in Flammen auf“, warnt „Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin Veronika Weissenböck.