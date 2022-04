Wahlkarten nicht zugestellt - wer hat geschlampt?

Elektronische Wahlmöglichkeit gefordert

Der Ärztekammer wurden am Montag 505 Briefwahlstimmen von der Post übergeben. Diese hätten allerdings schon bis Samstag einlangen müssen, um ins Resultat der Wahl der Standesvertretung einzufließen. „Man kann ableiten, dass die Wahlbeteiligung bei Berücksichtigung dieser Briefwahlstimmen bei 38,44 Prozent liegen würde“, stellte dazu die Kammer fest. Es sei aber natürlich „bedenklich, dass durch einen solchen Fehler so viele Wählerinnen- und Wählerstimmen nicht berücksichtigt werden können“, sagte Burkhard Walla, der am 25. April wahrscheinlich zum neuen Präsidenten der Vorarlberger Ärztekammer bestellt werden wird. Er fordert eine elektronische Wahlmöglichkeit, um solche Fehler zukünftig zu verhindern.