Wagen in Wien gestohlen: Zugriff auf Autobahn

Im Schutze der Dunkelheit hatten die Verbrecher in Österreichs Bundeshauptstadt zugeschlagen - und sich mit dem erbeuteten Audi in Folge in Richtung Grenze aus dem Staub gemacht. Was die Täter offenbar nicht ahnten: Dank GPS-Ortung waren ihnen die Fahnder bereits auf den Fersen. Und so schlugen die heimischen Kriminalisten über das europäische Fahndungssystem bei ihren tschechischen Kollegen Alarm.