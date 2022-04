Rodeln: Eigentler folgt Friedl als Chefcoach

Der Tiroler Christian Eigentler ist der Nachfolger von Rene Friedl als Cheftrainer des österreichischen Kunstrodel-Nationalteams. Die Bestellung des 38-Jährigen wurde am Montag vom Verband (ÖRV) bekanntgegeben, Friedl war seit 2005 im Amt gewesen. Mit einem teilweise auch sonst neu formierten Trainer-Team will Eigentler den Weg der rot-weiß-roten Mannschaft vorbei an den dominierenden Deutschen, so das Ziel, fortsetzen. Friedl wird die ÖRV-Junioren übernehmen.