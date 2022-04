ÖSV-Doppelsieg beim „Monster“-Riesentorlauf

Beginnend bei der Seceda-Alm in einer Höhe von 2518 Meter führt die Gardenissima-Strecke bis zur, auf 1485 Meter hoch gelegenen, Talstation Col Raiser nahe Wolkenstein. Unglaublich aber wahr: Die schnellsten der insgesamt 650 Starter absolvieren den sechs Kilometer langen Riesentorlauf in nur etwas mehr als vier Minuten. Der Allerschnellste war am Sonntag die Südtiroler Ski-Ikone Christof Innerhofer, der sich mit einer Zeit von 4:07,14 Minuten den Sieg sicherte. Allerdings war der 37-Jährige gerade einmal läppische 0,58 Sekunden schneller als ÖSV-Abfahrtsass Otmar Striedinger. Mit Daniel Hemetsberger (+1,69) landete ein zweiter Österreicher, der wie Innerhofer und Striedinger auch bei den Olympischen Spielen in Peking im Einsatz war, auf Rang drei.