U-Haft auch über vierten Verdächtigen verhängt

Nach der Gruppenvergewaltigung einer 16-jährigen Deutschen am Areal des Linzer Hauptbahnhofs ist am Sonntag auch über den vierten Tatverdächtigen - einen Afghanen (15) - Untersuchungshaft verhängt worden. Über drei weitere Burschen - zwei 15-jährige Afghanen und ein 14-jähriger Iraner -, die am Mittwochabend in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs festgenommen worden waren, war bereits am Freitagabend Untersuchungshaft verhängt worden.