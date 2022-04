Die Qatar-WM - das große Los

Da wird sich Oliver Otto in seinem Domizil in Kirchheim unter Teck gar nicht mehr eingekriegt haben vor lauter Freude. Denn kurz nach 19 Uhr stand am Freitag für den schwäbischen Kicker, der unter anderem für den SSV Ulm und für Akratitos Ano Liosia in Griechenland tätig war, fest, dass ihm die FIFA zu seinem 50. Geburtstag am 21. November ein ganz besonderes Geschenk machen wird: Dann treffen nämlich zur besten Sendezeit um 11 Uhr im WM-Eröffnungsspiel-Kracher der 46. und der 51. der FIFA-Weltrangliste aufeinander und werden uns gleich einen ersten Vorgeschmack darauf geben, was uns bei der Advent-WM erwartet. Leider hat Gianni Infantino in seinen einleitenden Worten zum mit entsetzlicher Wabermusik unterlegten Auslosungsspektakel etwas zu viel verraten, denn er wusste, bevor auch nur eine einzige Loskugel angerührt worden war, bereits, dass das Turnier in Qatar „die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten“ werden wird.