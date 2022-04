Schneesturm behinderte Verkehr im Norden Spaniens

Ein Schneesturm hat am Freitag den Verkehr im Norden Spaniens zum Teil schwer beeinträchtigt. Ganz besonders betroffen war die Pyrenäen-Region Navarra an der Grenze zu Frankreich. Auf der Autobahn A15 und mehreren Landstraßen gebe es Probleme, drei Gebirgspässe seien gesperrt worden, teilte die Regionalregierung in Pamplona mit.