Kärnten gurgelt weiter und Apotheken machen mit

Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner hat die Details der neuen Teststrategie in Sachen Corona bekanntgegeben. Wobei die Verdachtsfalltestungen wie gehabt bleiben, sie werden angeordnet und in den acht Teststraßen des Landes in den Bezirksstädten durchgeführt. In Klagenfurt bleiben die Testcontainer in der Schleppe Kurve und beim Minimundus geöffnet.