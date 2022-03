Der Michelin-Stern am Vorarlberger Kochhimmel

Sie nehmen regelmäßig an nationalen und internationalen Koch-Events und Wettbewerben teil, wie etwa beim renommierten „Constance Festival Culinaire“ auf Mauritius. Diesen internationalen Contest gewannen Sie jetzt im März abermals. Wie läuft so ein Kochwettbewerb ab?

Man lernt sich zunächst gegenseitig kennen und dann kommt es ganz darauf an, wie die Vorgaben sind. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich: entweder kochen alle Teilnehmer ein identisches Gericht oder es wird beispielsweise der jeweilige Gang vorgegeben. Zahlreiche Events laufen über mehrere Tage und es gibt pro einzelnem Wettbewerb eine Punktzahl, die am Ende summiert wird. So ergibt sich der jeweilige Gewinner. Für mich gilt stets das Motto: dabei sein ist alles. Es gleicht einem Ritterschlag und ist eine große Ehre, zu so einem außergewöhnlichen und grandiosen Wettbewerb wie dem „Constance Festival Culinaire“ eingeladen zu werden. Ich freue mich immer ganz besonders über den Austausch und das Miteinander mit meinen Kollegen. Zudem ist es eine wunderbare Möglichkeit, mit der Kultur vor Ort zu verschmelzen. Ich nehme immer viele spannende Erfahrungen, tolle Erlebnisse und neue Freundschaften mit zurück ins Kleinwalsertal.