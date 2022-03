Obduktion bestätigt: „Tod durch Stichverletzungen“

Die Obduktion des am Montag in einer Volksschule in Wien-Simmering mit Stich- und Schnittverletzungen aufgefundenen Schulwarts ist abgeschlossen. „Der Tod trat aufgrund der Stichverletzungen ein“, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass am Donnerstag. Wie viele Stiche es genau waren, wurde nicht bekannt gegeben: „Das ist Täterwissen.“