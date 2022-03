Deutschland holte IS-Mütter und Kinder aus Syrien

Die deutsche Regierung hat erneut mutmaßliche deutsche Anhängerinnen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und ihre Kinder aus einem Gefangenenlager in Syrien geholt. In einer „äußerst schwierigen Aktion“ seien 27 deutsche Kinder und zehn Mütter am Mittwoch aus dem Lager Roj in Nordostsyrien zurückgeholt worden, so die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in der Nacht auf Donnerstag.