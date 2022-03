Erobertes Cherson: Referendum à la Donbass?

Feuerpause für Mariupol angekündigt

Für die schwer zerstörte südukrainische Hafenstadt Mariupol hat Russland indes eine Feuerpause angekündigt. Die Maßnahme werde am Donnerstagvormittag in Kraft treten und solle die Möglichkeit schaffen, Zivilisten über einen humanitären Korridor herauszuholen, erklärte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch. „Damit diese humanitäre Operation erfolgreich ist, schlagen wir eine direkte Beteiligung von Vertretern des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR) und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) vor“, hieß es in der russischen Erklärung.