100 Alt-Lehrer wollen Ukraine-Schüler unterrichten

Von dieser Hilfsbereitschaft war man selbst in der oö. Bildungsdirektion überrascht. Bereits 100 pensionierte Lehrkräfte sind dem Aufruf von LH-Stellvertreterin Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer gefolgt und bereit, ihre Kollegen in den Schulen beim Unterricht für Flüchtlingskinder zu unterstützen. „Jetzt werden wir die Rückmeldungen an die Bildungsregionen weitergeben, dann wird geschaut, wie und wo man die Lehrer einsetzen kann“, erklärt Herwig Kerschbaumer von der Bildungsdirektion.