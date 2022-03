Meisten Pendler nach Linz sind aus dem Mühlviertel

Fünf von zehn aller in Linz Berufstätigen wohnen nicht in der Stadt. Damit ist man nach Wien das zweitgrößte Einpendlerzentrum Österreichs. Weil aber umgekehrt auch 33.000 Linzer auspendeln und somit die Pendlerströme noch enger werden, will Stadtchef Luger die Attraktivierung der Öffis forcieren.