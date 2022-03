Ukrainische Erntehelfer können demnächst starten

Aus dem Büro von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) heißt es gegenüber der „Krone“, man möge „nicht die Nerven verlieren“: Mit Stand Dienstagabend seien die ersten 7000 blauen Karten in den Postversand gebracht worden, täglich kämen jetzt etwa 3000 dazu. Bis Mitte nächster Woche soll also ein Großteil der bisher 38.000 registrierten Ukrainer in Österreich den Vertriebenenausweis erhalten – und damit auch viele der potenziellen Erntehelfer in Oberösterreich.