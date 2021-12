„Lehrermangel an unseren Schulen setzt sich fort“

Nur inoffizieller Blick hinter die Kulissen

Wie es aktuell aussieht, sei nur inoffiziell zu erfahren, wie die SPÖ erläutert: „Das Hauptproblem ist an den Volksschulen, weil dort der Unterricht parallel in allen Klassen stattfindet und keine Möglichkeit für Überstunden etc. besteht. Das führt dazu, dass die Schulleiter unterrichten müssen. Die sind dadurch besonders gefrustet, weil sie ohnehin schon in der Corona-Bürokratie schwimmen. An den Neuen Mittelschulen führen die fehlenden Kräfte zu mehr Überstunden und Supplierungen, das geht sich im Rahmen der Bewirtschaftung gerade mal aus (mit allen Tricks – Studierende als Lehrer, Volksschullehrer an Neuen Mittelschulen etc.).“