„Gute Worte“ von Dragovic zum Abschied von Foda

Foul bei erstem Gegentor?

Einen Sieg hätte man sich schon gegen Schottland gewünscht, und er wäre laut Baumgartner auch möglich gewesen. „Der schottische Goalie hat in manchen Szenen überragend gehalten“, sagte der Niederösterreicher. Dazu kam, dass der erste Treffer der Gäste wohl irregulär war, weil Baumgartner in dieser Szene vom Unterarm des Torschützen Jack Hendry im Gesicht getroffen wurde. „Ich hatte das Gefühl, dass es ein Foul an mir war. Hätte es in diesem Match den VAR gegeben, wäre es wahrscheinlich überprüft worden“, vermutete der 22-Jährige.