69-Jähriger hat eigene Mutter um Geld betrogen

Weil sie sich als Sachwalterin ihrer Mutter unrechtmäßig an deren Geld bereichert hat, ist die in den USA lebende Tochter am Dienstag am Landesgericht Feldkirch zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt worden. Die 69-Jährige hatte in knapp einem Jahr rund 32.500 Euro vom Konto der Mutter abgezweigt.