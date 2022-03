Gast in See gestürzt: Stunden später tot geborgen

Obduktion angeordnet

Auf dem Retourweg in der Dunkelheit dürfte der Pensionist dann in den See gestürzt - an dieser Stelle nur 30 Zentimeter tief - und ertrunken sein. Die Leiche wies eine Kopfverletzung auf. Eine Obduktion wurde angeordnet. Ob Fremdverschulden vorliegt, müsse erst geklärt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.