Hoffen, dass Petrus es nicht zu kalt werden lässt

Eigentlich war der Frühling schon so gut wie da. Morgen soll es allerdings einen Wetterumschwung geben. Es wird regnen, was enorm wichtig für die Landwirtschaft ist. Trotzdem gibt es dabei einen Haken. Am Wochenende werden nämlich wieder Minusgrade prognostiziert – was schlecht für bereits blühende Bäume ist.