Nächster Preisschock: Auch Versicherungen teurer

Die Teuerungswelle macht auch vor der Versicherungsbranche nicht halt: „Die Steigerung von Reparaturkosten, etwa durch teurer gewordene Baustoffe und Rohstoffknappheit, spiegelt sich auch in den Versicherungsprämien wider“, bestätigt Doris Wendler, Vorstandsdirektorin der Wiener Städtischen. In den meisten Verträgen sind jährliche Anpassungen, die sich an den unterschiedlichen Indizes der Statistik Austria orientieren, vorgesehen.