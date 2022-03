Helmut Marko: „Das ist der Vorteil von Ferrari!“

In der laufenden Saison sind die Italiener bisher die härtesten Konkurrenten von Red Bull. „Ferrari tickt ähnlich wie wir. Da herrscht Leidenschaft, Emotion, Sportlichkeit, Respekt. Das spürt man in allen Bereichen. Wir haben ein Konkurrenzverhältnis, aber mit sportlichen Regeln, was sich nicht nur unter den Fahrern, sondern auch in der technischen Auslegung bemerkbar macht“, so Marko.