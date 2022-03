150.000 Euro bei Benefizkonzert eingenommen

Bundesregierung verdoppelt Spendengelder

Man rechne außerdem mit einem Sponsoring-Überschuss, der ebenfalls den Hilfsorganisationen zugutekommen soll. Des Weiteren sei von der Bundesregierung eine Verdoppelung der Spendengelder zugesagt worden. Die Spenden werden an die Hilfsorganisationen SOS-Kinderdorf und Nachbar in Not gleichmäßig aufgeteilt.