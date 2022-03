13 Jahre Haft und Einweisung für Frauenhasser (24)

„Ich wollte eine Frau verletzen, denn Frauen verletzen mich in einer Tour“, sagt der 24-Jährige, der von der Schweiz nach Hard gezogen ist – aber keinen Anschluss finden konnte. Und so fuhr er mit dem Fahrrad an einem Aprilabend des Vorjahres ziel- und planlos durch die Gegend. Sah die angeregt plaudernden Frauen. Radelte knapp vorbei, zückte ein 21 cm langes Küchenmesser und stach es der ihm völlig Unbekannten in den Rücken. „Nur ein paar Zentimeter daneben, und wir würden hier über Mord verhandeln“, sagt Staatsanwältin Konstanze Manhart.