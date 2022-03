Warum jetzt die Zahl an Kriegsverbrechen steigt

Was, wenn sich Kämpfer in Wohnhäusern verstecken?

Seit zwei Wochen bringt Russland verstärkt Videos in Umlauf, die zeigen, dass ukrainische Kämpfer Schutz in zivilen Gebäuden suchen, um russischen Angriffen zu entkommen. „Hier greift das Verhältnismäßigkeitsprinzip“, erklärt Janik. „Ein ziviles Objekt, das von Kämpfern als Unterschlupf zweckentfremdet wird, darf mitunter angegriffen werden. Aber nur dann, wenn der erwartete militärische Vorteil die damit einhergehenden Verletzungen oder Tötungen von Zivilisten oder Schäden rechtfertigt.“ Dies sei im Einzelfall schwierig abzuwägen, räumt der Jurist ein: Je wichtiger das militärische Ziel, desto eher kann ein Angriff gerechtfertigt sein. „Umgekehrt darf man wegen ein paar Kämpfern kein Krankenhaus angreifen.“