Grabern mit goldener Zukunft dank Babyboom

„Nicht durchschlagskräftig“

In Zukunft soll es dadurch auch mit der Kampfmannschaft aufwärts gehen. Eine bittere Notwendigkeit, wie der Blick auf die Tabelle zeigt. Denn das 0:0 im Kellerderby gegen Pleißing reichte nicht, um die rote Laterne in der 2. Klasse Pulkautal/Schmidtal abzugeben. „Offensiv sind wir leider nicht so durchschlagskräftig“, weiß Semmelmeyer, der betont: „Wir hätten aufgrund einiger Coronafälle das Spiel auch absagen können. Die Liga mit vielen Nachtragsspielen ins Chaos zu stürzen, ist aber nicht besonders sinnvoll.“