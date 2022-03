Corona-Demo vor Haus von Linzer Bürgermeister

Mehr Schutz für Rathaus

„Ich war immer stolz darauf, dass ich mich frei in meiner Stadt bewegen konnte, keinen Bodyguard oder Ähnliches brauchte“, sehnt sich der Bürgermeister in nicht allzu entfernte Zeiten zurück. Da auch die Bedrohung im Rathaus steigt, wird es hier neue Sicherheitsmaßnahmen geben, die am Montag präsentiert werden.