Licht aus für Frieden: Kärntens Wahrzeichen dunkel

Auch Österreich nimmt an der Aktion teil: In der Bundeshauptstadt Wien wird etwa das Schloss Schönbrunn in Dunkelheit gehüllt, in Tirol wird das Goldene Dachl in Innsbruck nicht beleuchtet. Der Lindwurm in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt ist während der „Earth Hour“ ebenfalls nur als Silhouette erkennbar.