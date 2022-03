Baufälliges Haus: SPÖ droht Auszug aus Löwelstraße

Während die SPÖ politisch - in Umfragen liegt sie vorne - wieder Tritt fasst, tat sich zuletzt ein im wahrsten Wortsinn substanzielles Problem auf: Die Parteizentrale in der Löwelstraße ist baulich nämlich in einem bedenklichen Zustand. Das wurde jüngst auch in einer Gremiensitzung besprochen, erzählt ein SPÖ-Insider.