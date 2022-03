Firma lässt Flüchtlinge in Schauraum übernachten

Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen: „Ich hatte vor zwei Wochen eine Lieferantentermin in der Ukraine. Ich war 130 Kilometer von den Bombeneinschlägen entfernt. Als ich sah, wie tragisch die Lage vor Ort ist, war mir klar, da muss ich was machen!“ Optimo-Chef Andreas Althammer war nur durch Zufall in die Rolle des rettenden Engels geraten, nämlich durch die Bekanntschaft mit einem bayrischen Bushändler. Joan Unrau aus Pfarrkirchen in Niederbayern hatte Hilfsgüter in die Ukraine gebracht und wollte seinen Bus dann im Nachbarland Rumänien verkaufen. Althammer: „Als Unrau sah, dass alle Züge überfüllt waren, hat er seinen Käufer vertröstet und stattdessen Flüchtlinge mit nach Braunau genommen.“