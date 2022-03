Ab Sonntag tickt wieder die Sommerzeit!

Per Funk verbunden

Günther Köstner dagegen hat mit der Zeitumstellung viel Arbeit. Der Uhrmachermeister aus Engelhartszell betreut 230 Turmuhren in Ober- und Niederösterreich. „Der Großteil rückt automatisch eine Stunde vor“, sagt er. Fast alle Kirchturmuhren sind per Funk mit der Atomuhr in Deutschland verbunden. „Die geht in einer Million Jahren nur eine Sekunde falsch“, so Köstner. Wird das Vorrücksignal von der „Mutteruhr“, die meist in der Sakristei einer Kirche angebracht ist, aber nicht empfangen, bleiben die Zeiger im Wintermodus: „Das fällt vor allem Frühaufstehern sofort auf. Ab Sonntagmorgen läutet dann ständig mein Telefon!“