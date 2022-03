Mariupol: Polizeigeneral bietet sich als Geisel an

General steht auf Fahndungsliste der Russen

„Ich bin der General, der dem berühmten Asow-Regiment vielleicht am nächsten steht. Dies ist meine persönliche Initiative. Mein Leben gehört mir allein und ich biete es im Austausch für das Leben der Kinder, die noch in Mariupol sind“, heißt es in dem Statement des Polizisten, der offenbar auf der Fahndungsliste der Russen steht.