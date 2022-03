Kärnten übt Kritik am Bund: Chaos um Teststrategie

Man kommt aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus, nicht nur als Bürger, sondern auch als Coronakoordinator und Chef der Gesundheitsabteilung beim Land. Günther Wurzer spricht von einem „Horror“, wenn er auf die ausstehenden Regeln für die ab 1. April geplante neue Teststrategie des Bundes verweist. „Da geht es um Hunderte Jobs und Millionenverträge und wir wissen rein gar nichts“, so Wurzer. „Welche Tests werden künftig angeboten? Welche Tests werden finanziert? Was passiert mit den Apotheken, mit den Rotkreuz-Teststraßen, mit den vielen Containern?“ Aber vermutlich denkt man sich im Gesundheitsministerium der Republik: Der 1. April ist eh erst in einer Woche, wozu hudeln? Was wiederum ein zum Datum passender Scherz wäre.