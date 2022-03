Mutiger Corona-Weg sorgt für tolle Tourismuszahlen

Das Leben nimmt wieder Fahrt auf, am Neuen Platz werden 30 Fieranten ausstellen. „Wir erwarten auch viele Gäste aus Italien“, sagt Tourismuschef Helmuth Micheler. „Wir haben bei den Übernachtungen bereits die Zahlen von 2019 erreicht. Im Februar nächtigten 16.000 Touristen in Klagenfurt, im März 19.000. Wir starten derzeit die Werbekampagnen in Italien, Deutschland und Slowenien. Von vielen Gästen gab’s positive Rückmeldungen. Allen hat es gefallen, dass die Stadt Klagenfurt alles unternommen hat, um das Leben in der Covid-Zeit mit vielen Veranstaltungen aufrecht zu erhalten.“