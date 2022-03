Noch immer unklar, wem die 8-Meter-Tafel gehört

Es geschah am Dienstag zur Mittagszeit. Laut Augenzeugen löste sich das acht Meter hohe Hinweisschild über der Parkgarage des Passage City Center von der Wand, kippte langsam nach vorn und stürzte in die Tiefe. Am Gehsteig darunter war glücklicherweise gerade niemand unterwegs. Die aus Metall und Kunststoff gefertigte Werbe-Konstruktion schlug am Asphalt auf und blieb dort deformiert liegen.