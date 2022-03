Österreicher Graller hört bei DSV-Alpin-Damen auf

Jürgen Graller beendet seine Tätigkeit als Bundestrainer der deutschen Alpinski-Frauen. Wie der Deutsche Skiverband am Mittwoch mitteilte, will sich der 51-jährige Schladminger, der in den vergangenen fünf Jahren in dieser Position verantwortlich war, nun neuen Herausforderungen stellen. Graller war zuletzt in Österreich in den Medien als möglicher Nachfolger von Frauen-Rennsportleiter Christian Mitter gehandelt worden, diesen Posten erhielt aber Thomas Trinker.