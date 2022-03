Wien: Sunken City bekommt ein neues Gesicht

„Was uns in den letzten Jahren am Copa Beach gelungen ist, soll auch am rechten Ufer der Neuen Donau Realität werden: Auf 13.000 Quadratmetern wollen wir eine neue Waterfront mit vielen Freiräumen, viel Grün und konsumfreien Zonen entstehen lassen“, sagt Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).