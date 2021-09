Donauinsel: Alles wird neu in der Sunken City

Auch Nicht-Profis können Ideen einreichen. Im Februar 2022 soll das Siegerprojekt feststehen, umgebaut wird dann in Übergangsphasen, damit das Gebiet nutzbar bleibt. „Wir schaffen ein weiteres Freizeitparadies am Wasser, das in wenigen Minuten mit den Öffis erreichbar ist“, so Planungsstadträtin Ulli Sima.