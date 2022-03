Tourist in Höhle auf Mallorca tödlich verunglückt

Taucher der Guardia Civil haben am Mittwoch die Leiche eines 43-jährigen deutschen Touristen aus der Höhle in Cala Serena nahe Felanitx geborgen. Der Mann aus Bottrop in Nordrhein-Westfalen war am Dienstagnachmittag trotz Sturmwarnung und hohen Wellen eine Treppe an einer Klippe hinabgestiegen.