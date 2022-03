Altacher-Kapitänin bleibt bis 2024 an Bord

Müller war in der Rolle als Goalgetterin maßgeblich am Aufstieg in die 2. Bundesliga Mitte/West und in die 1. ÖFB-Frauenliga 2017 beteiligt. In ihrer Vita stehen 188 Pflichtspiele und 154 Treffer für den FFC. Inzwischen sorgt sie als Verteidigerin für defensive Stabilität. Dazu engagiert sie sich auch außerhalb des Platzes als Vize-Obfrau und unterstützt Obmann Walter Weiss bei diversen Tätigkeiten.