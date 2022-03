Olympiasieger Strolz sorgte für einen Fanansturm

Ein Olympiasieger zum Anfassen! Das ist Johannes Strolz in der Tat, wie der 29-Jährige am Dienstag bei seinem letzten Saisonrennen, dem Slalom im Rahmen der österreichischen Meisterschaften in der Silvretta Montafon, bewies. Nach Lauf eins wurde der Warther von dutzenden Kinder belagert, die mit glänzenden Augen auf ein Autogramm des Peking-Helden warteten.