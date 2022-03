Neues Testformat: Ludwig-Kritik an fehlenden Infos

Apotheken wollen weiter testen

Die Apothekerkammer drängte am Dienstag unterdessen darauf, kostenlose Tests weiterhin auch in den Apotheken durchzuführen - und zwar mit Hinweis auf die älteren Menschen. In der am stärksten gefährdeten Altersgruppe gebe es nämlich „oft nicht sehr Technik-affine“ Personen, die mit PCR-Heimgurgeltests (für die ein internetfähiges Handy oder PC/Laptop nötig sind) vom Testen ausgeschlossen wären.