Ukrainisches Mädchen singt „Let It Go“ im Bunker

Sie sorgte in einer schlimmen Situation für ein wenig Freude und Hoffnung: Die kleine Amelia wurde zu einer kleinen Berühmtheit, nachdem sie in einem Schutzbunker in der Ukraine „Let It Go“, ein bekanntes Lied aus dem Disney-Film „Die Eiskönigin“, sang und damit nicht nur sich selbst, sondern auch die anderen Menschen im Bunker beruhigte und aufheiterte.